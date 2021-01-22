Какие симптомы возникают после прививки от коронавируса, рассказал врач

Чаще всего после вакцинации возникают гриппоподобные симптомы. Фото: pexels

После введения коронавирусной вакцины «Спутник V» у пациентов довольно часто возникают поствакцинацинальные реакции. Об этом заявила врач-инфекционист клинической больницы имени Боткина Мария Белопольская.

– Чаще всего у привившихся возникают гриппоподобные симптомы: ломота в суставах, озноб, повышение температуры тела – в основном до субфебрильных цифр, но иногда до 38,5 и даже 39 градусов. И, как правило, это реакция не на ковидный компонент вакцины, а на аденовирус (в первой дозе содержится 26-й штамм аденовируса, во второй – 5-й штамм), – пояснила медик, ее цитирует портал «Доктор Питер».

Специалист добавила, что подобные симптомы могут возникнуть в течение трех дней после прививки. Она посоветовала в случае ощутимого повышения температуры принять парацетамол.

Также пациент может ощущать боль в месте укола, которая может не исчезать в течение недели.

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