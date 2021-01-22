Мужчина погиб во время пожара в своей квартире в Витебске

Житель Витебска погиб во время пожара в квартире. Фото: pexels
Пожар вспыхнул в жилом доме в Витебске, в результате погиб один человек, еще семерых эвакуировали. Об этом сообщили в МЧС.
Спасатели получили информацию о ЧП в квартире на проспекте Фрунзе 21 января в 23.23. В огне погиб хозяин загоревшейся квартиры. Это мужчина 1960 года рождения. Кроме того, прибывшие на место пожарные эвакуировали из соседних квартир семь человек.
Пламя уничтожило имущество, оказались закопчены стены и потолок.
Причину возгорания выясняют.
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