Под Бобруйском остался зимовать аист. Вот что с ним случилось, когда ударили морозы

Аист, который остался зимовать в Бобруйском районе, теперь живет в теплом сарае вместе с другими птицами. Фото: komkur.info.

Под Бобруйском произошло необычное – здесь остался зимовать молодой аист. Эти птицы на зиму, как правило, не остаются – в морозную и снежную зиму им не прокормиться. Найти пищу они не могут ни на замерзших водоемах, ни под слоем снега.

Птицу, которая по каким-то причинам не улетела на зиму, приютил житель поселка Леккерта Игорь Маковский. Об этом рассказывает komkur.info. Пока не было мороозов, аист кормился на реке Бобруйка, иногда заходил на подворье Маковского. Когда мужчина узнал, что начнутся морозы, решил поймать аиста. 10 января поймал его петлей и поселил в сарае. Пока ловил, птица, отбиваясь, ухватила своего спасителя клювом.

По словам Игоря Маковского, аист выглядит совершенно здоровым. Сейчас он живет в сарае. Хозяин отгородил его сеткой от кур и индюков – чтобы не обижали новенького.

Маковскому не впервой спасать аистов. Несколько лет назад вместе с соседями он выхаживал аистят-подростков, когда дерево, где было их гнездо, упало на землю.

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