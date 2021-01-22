Покупали на рынке, продавали на МКАД. Минчане спекулировали омывайкой, вот сколько они зарабатывали на перепродаже

Вот с таких импровизированных лотков задержанные продавали омывайку на МКАД - вдвое дороже, чем покупали на рынках. Фото: МВД.

В Минске поймали спекулянтов. Они действовали в различных районах столицы. Как сообщает пресс-служба МВД, схема была простой – они покупали на рынке стеклоомывающую жидкость, а потом продавали ее на МКАД.

Как рассказали правоохранительным органам сами задержанные, покупали они омывайку по 2,60-5 рублей, а продавали по 5-10 рублей. Запасы товара хранили в своих автомобилях.

-Сотрудники милиции изъяли у нарушителей около 1140 литров жидкости, общая стоимость которой – около тысячи рублей, - сообщает МВД.

Теперь задержанным придется ответить за незаконную предпринимательскую деятельность, в отношении них составлены протоколы. Некоторые раньше уже за это привлекались к ответственности.