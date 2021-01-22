Вот как в Бресте теперь будут лечить незаживающие раны. Областная больница получила новый аппарат

В Бресте появился аппарат для лечения ран, которые долго не заживают. Фото: БелТА.

Брестская областная клиническая больница получила новый аппарат для хирургической помощи. Это аппарат лазерного излучения Multine. О возможностях нового оборудования рассказывает БелТА.

Аппарат можно использовать для лечения длительно незаживающих ран и трофических язв. В Брестской области это единственный экземпляр подобного оборудования. Аппарат можно использовать и в косметологии – сводить татуировки, удалять рубцы, пигментные пятна и новообразования, лечить сосудистую патологию и акне, даже делать эпиляцию и проводить омолаживающие процедуры.

-Лазер позволяет индивидуально подходить к методам лечения и воздействия излучения на каждого пациента. То есть мы в некоторых случаях заменяем скальпель. Рубцы не остаются, потому что мы можем контролировать глубину воздействия лазерного излучения, - рассказал заведующий кафедрой трансплантологии Белорусской медицинской академии последипломного образования Иван Пикиреня.