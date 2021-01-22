Ушедшие в стачку шахтеры ответили на заявление руководства «Беларуськалия» о готовности взять их обратно на работу

Члены стачкома «Беларуськалия» ответили на заявление руководства о готовности принять их на работу. Фото: скриншот видео Telegram

Шахтеры «Беларуськалия» отреагировали на пресс-релиз компании, в котором говорится о готовности предприятия взять вновь на работу ранее уволенных сотрудников, а также снять дисциплинарные взыскания с работников.

– Мы, участники стачки, не можем согласиться с позицией гендиректора «Беларуськалия» Головатого Ивана о принятии на работу всех стачечников, так сказать, с чистого листа. Уход в стачку является для нас всех единственным способом выражения своей гражданской позиции относительно происходящего в стране и на предприятии. Мы не согласны с формулировкой «принять на работу». Никто из нас не писал заявления на увольнение и не совершал намеренных прогулов. Прекращение выполнения трудовых обязанностей носило вынужденный характер, – сказано видеообращении, которое опубликовано в Telegram-канале стачкома «Беларуськалия».

Участники стачкома также назвали условия возвращения к работе.

– Требуем восстановить каждого уволенного участника стачки на своем рабочем месте и незамедлительно начать выполнение выдвинутых ранее требований стачкома, после которых участники стачки смогут спокойно приступить к своим трудовым обязанностям, – отмечается в видеообращении.

Добавим, что экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская встретилась с главой норвежской компании Yara (крупнейшим клиентом «Беларуськалия») - Торе Холзетером. Она напомнила, что Yara предлагала пересмотреть контракт с Беларуськалием, если репрессии на предприятии будут продолжаться.

Холзетер заявил, что компания будет отстаивать этические принципы ведения бизнеса и продолжать заступаться за рабочих «Беларуськалия».