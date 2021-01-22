Ночной пожар в конюшне: лошади погибли

В Шариовщинском районе ночью сгорела крыша конюшни и две лошади. Фото: Дарья ПУТЕЙКО

Пожар в конюшне случился в ночь на 22 января. Это произошло в агрогородке Германовичи Шарковщинского района.

Сообщение о пожаре поступило в 04.35, рассказали в пресс-службе МЧС. Пожар в здании уничтожил кровлю. Две лошади погибли.

Отчего загорелась конюшня, пока не установлено. Специалисты выясняют причину пожара.

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