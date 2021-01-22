Карл и Маркс против Джеймса и Бонда. Как в Могилеве выбирают имена маленьким дикобразам

В Могилевском зоопарке появились дикобразы. Фото: МогилевОнлайн.

В Могилевском зоопарке появились новые обитатели – два братца-дикобраза. Привезли их из Минска. Пока полюбоваться на дикобразов у могилевчан не получится – держат животных в помещении, на конюшне зоопарка, и не выпустят до весны, потому что на снегу они могут отморозить свои нежные лапки, пишет МогилевОнлайн.

Зато могилевчане могут поучаствовать в выборе имен для братьев. Пока их никак не зовут. Среди уже предложенных имен – Карл и Маркс, Чук и Гек, Джеймс и Бонд.

Дикобразы спять на подстилке из сена с опилками, едят фрукты (особенно любят апельсины и бананы), кору деревьев и каши.

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