Раскрыт простой способ снизить риск заражения COVID-19

Качество воздуха влияет на шанс инфицирования коронавирусом. Фото: pexels

Воздух, которым мы дышим, влияет на риск заразиться коронавирусом. Об этом заявил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Чаще всего при COVID-19 у пациентов возникают проблемы с легкими. Медик уточнил, что инфекция поражает дыхательные пути, именно поэтому качество воздуха оказывает влияние на риск заражения и на тяжесть заболевания.

По словам врача, если воздух насыщен кислородом, то респираторные болезни протекают легче.

– Чем больше в нем содержание кислорода, тем легче человек будет переносить респираторные заболевания, в том числе коронавирусную инфекцию, сказал иммуноло в интервью радио Sputnik.

Если же дышать грязным воздухом, то увеличивается восприимчивость ко всем вирусным инфекциям, включая COVID-19.

В связи с этим нужно постоянно обеспечивать приток чистого свежего воздуха, особенно в помещениях. Также нужно делать влажную уборку, чтобы не скапливалась пыль.

– Мы там активно дышим, поэтому, прежде всего, надо делать очистку спальни. Во всех остальных помещениях мы находимся в бодрствующем состоянии и можем контролировать состав и качество воздуха, и в случае необходимости можем либо проветрить, либо покинуть помещение, – добавил медик.

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