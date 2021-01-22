COVID-19 может спрятаться в мозгу и затаиться, а потом снова активироваться, предупреждают ученые

Коронавирус может на какое-то время затаиться в мозгу, а позже снова проявить себя. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Коронавирус умеет хитрить: он может спрятаться в мозгу зараженного и какое-то время находиться там уже после излечения, не проявляя себя. Впоследствии вирус может реактивироваться и вызвать серьезные заболевания.

Такие выводы сделали ученые после масштабного исследования, проведенного на мышах, пишет gazetadaily.ru. Напомним, группа исследователей под руководство Мукеша Кумара из Университета штата Джорджия установила, что в мозгу может содержаться в 1000 раз больше коронавируса, чем в других частях тела, и вирус остается там даже после того, как легкие очищаются от него. По новым данным, вирус может затаиться в мозгу на какое-то время и ничем не проявлять себя.

-Мозг – один из органов, в котором вирусы любят прятаться. Мы знаем это, потому что иммунного ответа нет. Таким образом, вирусы любят прятаться в безопасном месте, - объяснил доктор Кумар.

Через какое-то время скрывающийся в мозге коронавирус может снова проявить себя. В частности, он может сделать людей более восприимчивыми к серьезным заболеваниям – болезни Паркинсона или аутоиммунным заболеваниям.

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