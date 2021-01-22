Более 200 домов, больница и детсад в Клецком районе остались без воды из-за аварии

Из-за аварии жители Клецкого района остались без воды. Фото: pixabay
Прорыв трубопровода произошел в Клецком районе 21 января, в результате, без воды остались более двух сотен частных домов, больница и детский сад. Об этом сообщили в МЧС.
Авария произошла днем, спасатели получили информацию о ЧП в 10.35. Выяснилось, что произошел порыв трубопровода холодного водоснабжения диаметром 90 мм по улице Мелиораторов в агрогородке Заостровечье Клецкого района.
– Без водоснабжения оставались 217 частных жилых домов, больница и детский сад, – уточнили в МЧС.
Восстановить подачу воды удалось в 15.40.
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