Более 200 домов, больница и детсад в Клецком районе остались без воды из-за аварии

Из-за аварии жители Клецкого района остались без воды. Фото: pixabay

Прорыв трубопровода произошел в Клецком районе 21 января, в результате, без воды остались более двух сотен частных домов, больница и детский сад. Об этом сообщили в МЧС.

Авария произошла днем, спасатели получили информацию о ЧП в 10.35. Выяснилось, что произошел порыв трубопровода холодного водоснабжения диаметром 90 мм по улице Мелиораторов в агрогородке Заостровечье Клецкого района.

– Без водоснабжения оставались 217 частных жилых домов, больница и детский сад, – уточнили в МЧС.

Восстановить подачу воды удалось в 15.40.

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