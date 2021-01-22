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«Это нормально». Зампред Минского горисполкома прокомментировал последние крупные аварии на теплосетях

Нужно своевременно оповещать минчан обо всех инцидентах, считает Александр Дорохович
Наталья ПАРТОЛИНАНаталья ПАРТОЛИНА
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Коммунальные службы продолжают ремонтные работы в минском микрорайоне Малиновка.

Коммунальные службы продолжают ремонтные работы в минском микрорайоне Малиновка.

Фото: Оксана ОСПИЩЕВА

Заместитель председателя Минского горисполкома Александр Дорохович дал агентству Минск-Новости комментарий по поводу крупных аварий на тепловых сетях, которые произошли в столице на текущей неделе.

-В январе из-за сильных морозов, а затем резкого повышения температуры возникли нештатная ситуация. Минск — крупный город, он как сложный живой организм, где периодически случаются форс-мажоры. Это нормально, - сказал Александр Дорохович.

Задача коммунальных и аварийных служб – минимизировать количество ЧП и слаженно и оперативно устранять проблему, если инцидент произошел, отметил зампред горисполкома.

-Положительная динамика есть: с каждым годом аварий на сетях становится меньше, - заявил он.

Всем коммунальным предприятиям Дорохович поручил наладить оперативное оповещение минчан обо всех инцидентах, используя СМИ, чат-боты и службы 115, перепроверить все слабые места в городском хозяйстве и усилить их.

-По каждому инциденту предстоит сделать работу над ошибками, - отметил Александр Дорохович.

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