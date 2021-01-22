Учительница в Чечерске ударила ученика головой о парту – шестиклассник в больнице

Ученик попал в больницу после того, как учительница его ударила головой о парту. Фото: pexrls

Ученик шестого класса одной из школ Чечерска попал в больницу после занятий из-за того, что преподавательница ударила его головой о парту.

Инцидент произошел 18 января, в УВД эту информацию подтвердили, сообщают «Сильные новости».

Ребенок получил ушиб лба и черепно-мозговую травму.

– Чечерским РОВД по данному факту проводится проверка, – сказал официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

Читайте подробнее: Школьник из Чечерска после уроков попал в больницу. Говорят, ударила учительница головой о парту - педагог опровергает

Читайте также:

Мальчик врезался на санках в дерево в Столинском районе – он в реанимации

У него диагностировали разрыв селезенки (подробности).

Сельчанин в Лунинецком районе так избил знакомого, что он умер

Подвыпивший мужчина бил другого руками и ногами и уложил другого мужчину ударом в голову, когда тот хотел его остановить. Вот сколько лет тюрьмы ему назначил суд (подробности).