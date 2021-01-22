В Светлогорске мужчина застрял головой в заборе: что он сделал для этого и как его спасали

Мужчина застрял головой в заборе. Понадобилась помощь спасателей. Фото:МЧС.

Светлогорские спасатели в ночь на 22 января спасали мужчину, который застрял головой в заборе. Как это было, рассказали в пресс-службе МЧС.

Сообщение о том, что человек попал в затруднительное положение, поступило в центр оперативного управления из милиции в 2.32. Когда спасатели приехали по вызову, они увидели, что около забора по улице Шоссейной сидит на корточках мужчина. Голова его застряла между прутьями забора.

Оказалось, что 38-летний мужчина пытался перелезть через забор, оступился, и его голова оказалась между прутьями. Самостоятельно освободиться у него не получалось.

Сотрудники МЧС отжали металлические прутья специальным гидравлическим инструментам и освободили мужчину. Он не пострадал, помощь медиков не понадобилась.

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