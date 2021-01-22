Вокалистка «А-студио» родила ребенка от белорусского бизнесмена

Кети Топурия стала мамой во второй раз. Фото: Instagram

Певица Кети Топурия, солистка группы «А-студио», 21 января родила второго ребенка. Отец малыша – уроженец Минска, бизнесмен и общественный деятель Лев Деньгов, сообщает StarHit.

У 34-летней артистки и 36-летнего бизнесмена родился сын.

Топурия пока не прокомментировала эту информацию.

Добавим, что для певицы это второй ребенок, у нее есть еще пятилетняя дочь Оливия от предыдущих отношений с бизнесменом Львом Гейхманом.

Деньгов и Топурия сыграли свадьбу в ноябре 2020-го, о своей беременности певица рассказала в конце октября в своем клипе.

Лев Деньгов, которого до 2015 года звали Павел Гузбанд, родился в Минске в семье предпринимателя. В Беларуси он жил до 14 лет, после чего семья переехала в Германию. С 2008-го по 2011-й он был учредителем ливийско-белорусского совместного предприятия «Альмамар-Альметали», работавшего в сфере строительства и проектирования. С 2011-го по 2015-й Деньгов был учредителем строительной компании ООО «Буромтех».

С 2017 года он занимает пост председателя совета директоров Российско-Ливийского торгового дома и советникп президента крупнейшей энергетической корпорации Индонезии MedcoEnergi по Ливии.

Кроме того, он участвовал в освобождении из Ливии белоруса, попавшего в плен.

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