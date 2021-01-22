Школьник из Чечерска после уроков попал в больницу. Говорят, ударила учительница головой о парту - педагог опровергает

Снимок носит иллюстративный характер Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В одной из городских школ в Чечерске разбираются с инцидентом: ученик 6-го класса попал в больницу с травмой. В райцентре говорят о том, что учитель ударила мальчика головой о парту. «КП» обратилась за комментарием в отдел образования, спорта и туризма Чечерского райисполкома.

- Пока ничего не можем сказать, идет разбирательство. По словам учительницы, она ребенка не била. Это педагог опытный, с 25-летним стажем, у нее высшая категория, никогда раньше подобных претензий к ней не было. Будет судмедэкспертиза, которая внесет ясность. Версий произошедшего не знаем - с ребенком мы пока не разговаривали, он еще в больнице, 22 января должны выписать, - сказали в отделе образования.

В приемной школы ответили, что директор, завуч, а также сама учительница, о которой идет речь, уехали на мероприятие.

В милиции рассказали, что Чечерским РОВД по данному факту проводится проверка.

Напомним, громкий скандал с «учительницей с партой» был в Гомеле в 2019 году. Учителя с 35-летним стажем уволили после видео, где она замахивается партой на 4-классника и ругается матом. Затем Александр Лукашенко поручил восстановить педагога на работе.