В лесу возле Борисова пропал мужчина, его искали, но не нашли

Мужчина потерялся в зимнем лесу, его ищут.
Фото: Наталья ПАРТОЛИНА
39-летний мужчина пропал в лесном массиве недалеко от Борисова. Об этом пишет БелТА со ссылкой на МЧС.
Сообщение о том, что мужчина потерялся в лесу, поступило в службу спасения вечером 21 января, в 23.20. На поиски пропавшего отправились спасатели и сотрудники милиции. К сожалению, поиски не принесли результата. Мужчину не обнаружили.
22 января поиски пропавшего продолжатся.
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