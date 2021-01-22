В Минске посчитали долгожителей: вот сколько человек в столице продолжают работать после 90 лет

В Минске посчитали долгожителей. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Стало известно, сколько долгожителей проживает в Минске. Информацию публикует агентство Минск-Новости. По данным на 1 декабря 2020 года, в белорусской столице живут 7 090 мужчин и женщин, которые перешагнули 90-летний рубеж.

Людей, которым 90-99 лет, в Минске 7 027. Гендерная ситуация здесь выглядит так: мужчин почти впятеро меньше, чем женщин – 1 273 и 5 754 соответственно. Причем 15 человек из тех, кому от 90 до 99 лет, еще продолжают работать.

63 жителя столицы отпраздновали столетний юбилей. Из них шестеро мужчин и 57 женщин. А самая старшая минчанка живет в Партизанском районе. Ей 106 лет.

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