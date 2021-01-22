Штрафы до 200 базовых, аресты до 30 суток: в Беларуси ужесточают наказание за несанкционированные мероприятия

Протесты в Минске Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Наказание за участие в несанкционированных мероприятиях в Беларуси ужесточится. Об этом свидетельствует новая редакция КоАП, она опубликована 22 января на Национальном правовом интернет-портале. Там же обнародована и новая редакция ПИКоАП.

Оба кодекса начнут действовать с 1 марта 2021-го.

В частности, в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) предусмотрен штраф за участие в несанкционированном мероприятии до 100 базовых величин (2900 рублей). В старой редакции наказание было менее строгим – до 30 базовых (870 рублей). За повторное участие максимальный штраф вырастет до двухсот базовых. Также предусмотрено наказание в виде общественных работ и административного ареста.

Кроме того, увеличится и срок ареста за повторное участие в таких акциях – до 30 суток (по старой версии кодекса наказание – до 15 суток). Теперь 15 суток - это будет минимальный срок ареста для тех, кто будет участвовать в акциях повторно.

В новой редакции в ст. 6.6 сказано, что продолжительность административного ареста увеличена именно за повторное участие в несанкционированных митингах, а также за повторную организацию и призывы.

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Изменения вступят с 1 марта 2021 года (подробности).

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Теперь все административные правонарушения разделены на три категории (подробности).