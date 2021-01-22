Самоподжог на площади Независимости в Минске: в Минздраве рассказали о состоянии пострадавшего

Человек поджег себя в центре Минска. Фото: CК

Человек загорелся на площади Независимости в Минске. Инцидент произошел днем 22 января.

По словам очевидцев, он поджег себя сам. Кадры ЧП опубликованы в соцсетях.

В Минздраве прокомментировали состояние пострадавшего.

– Пострадавший на пл. Независимости человек находится без сознания. При первичном осмотре сотрудники скорой помощи диагностировали у него более 50 процентов ожогов, – рассказали в министерстве.

Врачи скорой помощи доставили его в Республиканский ожоговый центр.

Тем временем в Следственном комитете сообщили некоторые подробности произошедшего.

– По данным следствия, днем 22 января 35-летнии мужчина напротив здания, расположенного на улице Советской в Минске, облил себя неустановленной жидкостью, после чего поджег. Охваченныи пламенем мужчина был потушен прохожим и сотрудником правоохранительных органов. В настоящий момент он госпитализирован в учреждение здравоохранения, – рассказали в СК.

Следователи вместе с сотрудниками МВД и ГКСЭ работают на месте происшествия. Выясняются все обстоятельства произошедшего.