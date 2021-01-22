Стало известно, как инвалид спланировал ограбление благотворительной организации, где получал помощь

С этим муляжом инвалид планировал отправить приятеля грабить кассу, где получал гуманитарную помощь. Фото: Следственный комитет.

В Минской области Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о приготовлении к разбою. По данным следствия, организовал разбой 49-летний инвалид.

Мужчина долгое время получал гуманитарную помощь от иностранной благотворительной организации. Он знал, когда и сколько примерно человек получают деньги, как это происходит, и мог предположить, сколько денег в этот день может находиться в кассе. Весной 2020 года мужчина придумал, как завладеть деньгами. Из-за инвалидности у него проблемы с передвижением, поэтому мужчина нашел сообщника – 43-летнего знакомого. По плану, они должны были сделать муляж взрывного устройства и после того, как инвалид в очередной раз придет за гуманитаркой и убедится, что в кассе есть деньги, приятель должен войти в здание и, угрожая активировать взрывное устройство, забрать деньги. Добычу планировали поделить.

Осуществить задуманное мужчины собрались 10 августа. У них был уже готов муляж из электронных часов, мыла, фольги и резинки, но в последний момент инвалид испугался, что на муляже есть его отпечатки пальцев и выбросил его. Сообщник купил пакет и коробки спичек, и они сделали новый муляж.

Получив гуманитарную помощь, инвалид подал знак сообщнику. В это время его задержали.

-На основании собранных по делу доказательств действия 49-летнего мужчины квалифицированы по ч.1 ст.13, ч.2 ст.207 (приготовление к разбою, совершенное группой лиц, с целью завладения имуществом в крупном размере) Уголовного кодекса Беларуси. В отношении него применена мера пресечения в виде заключения под стражу, - рассказала официальный представитель УСК по Минской области Елена Крупенина.

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