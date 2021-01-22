Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 22 января 2021 года: 1813 новых случаев COVID-19 и 9 смертей за сутки

В Беларуси от ковида умерли уже 1628 человек Фото: Инна КОРСАК

В Министерстве здравоохранения появилась актуальная информация о числе зараженных коронавирусом в Беларуси. Она была опубликована в телеграм-канале ведомства.

На 22 января в стране зарегистрировано 234 111 случая COVID-19. Прирост за сутки - 1813 новых случаев.

После курса лечения, который был проведен в больницах, выздоровели 218 831 пациент (+2087 за сутки)

«За время распространения коронавирусной инфекции скончались 1628 человек. А за последние сутки умерли 9 пациентов. Те же, кто не смогли победить инфекцию, имели ряд хронических заболеваний и подтвержденный COVID-19», — пояснили в Минздраве.

За все время в Беларуси провели 4 миллиона 330 тысяч 509 тестов. За последние сутки – 18 541.

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