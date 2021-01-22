Отопление и горячее водоснабжение в Московском районе обещают восстановить к 16 часам

Отопление и горячее водоснабжение в Московском районе обещают восстановить 16 часам Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Отопление в Московском районе обещают восстановить к 16 часам 22 января. Об этом сообщили в БелТА.

- В 12 часов дня планировалось завершить монтажные и сварочные работы. После этого будут проведены операции по подключению жителей и запуску теплоносителя. Ориентировочно к 16 часам отопление и горячее водоснабжение будет восстановлено к 16 часам, - рассказал главный инженер филиала «Минские тепловые сети» Александр Драгун.

Он также рассказал, что именно произошло накануне на теплосетях в Московском районе.

- Все дело в том, что на смену сильным морозам резко пришло потепление. В связи с этим в Минске провеяли трубопроводы тепловых сетей. В ходе проведения регламентных работ по улице Есенина, 76 мы заметили вытекание теплоносителя из-под земли. Это случилось в 15.30. Сразу же был организован процесс устранения повреждений. В 18.30 поврежденный участок трубопровода был отключен для жителей, - пояснил Драгун.

Отопление и горячее водоснабжение в Московском районе обещают восстановить 16 часам Фото: Святослав ЗОРКИЙ

По его словам, оказался поврежден сильфонный компенсатор. Это то устройство, которое сглаживает перепады температуры в трубопроводе.

Устанавливается причина повреждения.

Отопление и горячее водоснабжение в Московском районе обещают восстановить 16 часам Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Напомним, что вечером 21 января у жителей микрорайона Малиновка пропала горячая вода и отопление.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Это нормально». Зампред Минского горисполкома прокомментировал последние крупные аварии на теплосетях.

Нужно своевременно оповещать минчан обо всех инцидентах, считает Александр Дорохович. (подробности)

Вот в каких детсадах и школах Московского района Минска 21 января пропало отопление.

Из-за аварии в школах перенесли занятия, а малышей просят, по возможности, оставить дома. (подробности)