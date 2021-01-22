В агрогродке под Витебском расцвел огромный вонючий цветок

Вот такой цветок распустился в библиотеке в агрогородке Октябрьский, что под Витебском. Фото:Жыццё Прылзвіння.

Огромный дурно пахнущий цветок расцвел в сельской библиотеке в агрогородке Октябрьский, что под Витебском. Отвратительный запах не отпугнул читателей, наоборот, многие приходили специально полюбоваться на необычное растение – аморфофаллус.

В предыдущий раз аморфофаллус цвел в библиотеке агрогородка девять лет назад, в январе 2012 года. Это экзотическое растение при цветении источает очень сильный запах гнилого мяса, за что его прозвали «трупным цветком». Другие прозвища аморфофаллуса - дьявольский язык, змеиная пальма. За необычность и экзотику цветоводы-любители прощают аморфофаллусу его дурной запах, так что его можно встретить не только в ботанических садах, но и в частных коллекциях.

Библиотека получила экзотическое растение в подарок от читательницы, пишет Жыццё Прыдзвіння. Аморфофаллус неприхотлив, главное – вовремя и правильно его поливать.

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