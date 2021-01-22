В Слуцке мужчине, который разбросал на дороге саморезы, дали год «химии».

Все случилось еще до выборов – 4 августа, в Слуцке. По версии следователей, вечером нетрезвый 340летний местный житель купил в магазине 700 грамм металлических саморезов. Потом он вызвал такси и поехал на улицу Уласовца. Подъехав к зданию, где находится территориальные отдел принудительного исполнения, суд и прокуратура, он из окна такси рассыпал саморезы на проезжую часть. Как сказано в материалах дела, он «желао повредить шины и колеса спецтехники МВД из хулиганских побуждений». Фактически, это у него и получилось:

- В результате таких противоправных действий повреждены шины двух автомобилей сотрудников Слуцкого РОВД, - сообщает служба информации прокуратуры Минской области.

Был суд: мужчину обвинили в хулиганстве: умышленных действиях, грубо нарушающих общественный порядок и выражающих явное неуважение к обществу, сопровождавшихся повреждением чужого имущества. По этой статье светило до трех лет. В итоге суд дал мужчине один год ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.