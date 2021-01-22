Под Волковыском автомобиль на переезде заехал под поезд

Под Волковыском автомобиль столкнулся с поездом. Фото: УВД Гродненского облисполкома

Под Волковыском автомобиль столкнулся с поездом. Данная информация была опубликована на сайте УВД Гродненского облисполкома.

- Инцидент произошел в четверг, 21 января. За рулем автомобиля «Опель» находилась женщина. Она двигалась в направлении городского поселка Красносельский. В какой-то момент водитель выехала на красный сигнал семафора.

- Машинист поезд сумел экстренно затормозить. Это и позволило избежать сильного удара. В результате случившегося, 58-летняя женщина отделалась лишь ушибами мягких тканей, - пояснили в ведомстве.

Как рассказала сама женщина, она подъехала к железнодорожным путям и оставила автомобиль на передаче. Во время разговора по мобильному телефону у нее с педали соскочила нога, и машина поехала под поезд.

Стоянка поезда после случившегося составила 66 минут.

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