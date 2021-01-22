В квартире в центре Гродно убили мужчину. Фото СК РБ.

Трагедия случилась в одной из квартир в центре Гродно. Нашли тело 38-летнего мужчины. Как удалось узнать следователям, квартиру он снимал, а сам приехал в Гродно на курсы повышения квалификации.

В квартире следователи «изъяты следы и объекты» - вероятно, речь идет об отпечатках пальцев и других биологических образцах. Судя по всему, это помогло установить подозреваемого:

- По изъятым следам рук по базе АДИС (это автоматизированная дактилоскопическая информационная система, прим. ред.) установлено совпадение с 40-летним местным жителем.

Следователи выяснили, что этот мужчина причастен к совершению преступления. Его уже задержали.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту 6 части 2 статьи 139, - сообщает СК РБ. Если вину мужчины докажут, ему грозит вплоть до смертной казни.