Лукашенко заявил, что Беларусь не рухнет на колени

Лукашенко заявил, что губернатору Могилевскоц области удалось расшевелить могилевчан. Фото: БелТА

Александр Лукашенко в пятницу, 22 января, провел встречу с губернатором Могилевской области Леонидом Зайцем. Об этом сообщает БелТА.

По словам Лукашенко, главная задача, которая ставилась перед губернатором Могилевской области, в момент назначения его на должность – вывести область на определенный уровень.

- Должен сказать, что результаты хоть и не впечатляющие, но достаточно высокие. Вы по своему ВРП примерно сработали на 101% по итогам 2020 года. И это неплохой показатель. Вам нужно отдать должное. Что касается всех других показателей, то они у нас желают быть лучше. И видеть только положительное, не обращая внимание на то, где необходимо напрячься – неправильно. Мы же так остановимся в развитии. Будем считать, что 2020 год не является критерием для того, чтобы делать какие-то выводы. Мы будем смотреть в будущее. Но уже то, что вам удалось расшевелить могилевчан – неоспоримый факт, - заявил Лукашенко.

Он также поинтересовался у губернатора, что еще необходимо сделать, чтобы Могилевская область прибавила в развитии.

- Впереди у нас особенный год. Определенностей никаких нет. Мы не знаем, как будет развиваться мировая экономика, как будет развиваться пандемия коронавируса, которая влияет и на умы людей, и на экономику. Нужно все учитывать. И ограниченность средств, и давление на нас со всех сторон: изнутри и извне. Мы на колени не рухнем, но при развитии должны это учитывать. Нам нужно мобилизовать все то, что есть, а уже потом браться за новое. Попытаемся исходить из этого, - подчеркнул Лукашенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Фотофакт. Лукашенко после совещания окружили чиновники.

Что именно обсуждали – не сообщается. (подробности)

Лукашенко: «Внесите в наше законодательство американские законы».

Президент поручил жесточайше наказывать за зарплаты в конвертах. (подробности)