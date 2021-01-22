Что известно о 35-летнем мужчине, который поджег себя на площади Независимости. Фото: социальные сети Павла

Ранее «КП» уже сообщала о том, что на проспекте Независимости в Минске мужчина поджег себя. В Минздраве сообщили, что он был доставлен в больницу с ожогами, составляющими более 50% тела.

Выяснилось, что мужчине 35 лет. Его зовут Павел Баньковский.

Бывшая жена Павла Екатерина рассказала «Нашай Нiве», что не в курсе ситуации и планирует ехать в больницу.

- Я вообще не понимаю, что произошло. Сейчас поеду в больницу, но мне там сказали, что при нем не было никаких документов. Я все-таки надеюсь, что это какая-то ошибка, - пояснила бывшая жена.

На вопрос, что именно могло послужить причиной самосожжения, Екатерина ответила, что у Павла в последнее время был тяжелый период.

- Мы с Павлом в разводе с августа 2020 года. И не по политическим причинам. Он работает водителем. Проживал или у своей мамы, или у друзей. Я не понимаю, зачем он пошел на площадь, - сообщила бывшая супруга.

Она добавила, что данный инцидент мог произойти по тому, что Павел выпивает, не может с этим справиться и подводит семью.

По словам Екатерины, она поговорила с мамой мужчины, которая тоже была не в курсе случившегося.

Тем временем в Следственном комитете заявили о том, что 35-летний мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности, в том числе и за мелкое хулиганство. Также он привлекался и к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Школьник из Чечерска после уроков попал в больницу. Говорят, ударила учительница головой о парту - педагог опровергает.

Проводят разбирательство, идет судмедэкспертиза. (подробности)

В Светлогорске мужчина застрял головой в заборе: что он сделал для этого и как его спасали.

Мужчина ночью пытался перелезть через забор и оступился. (подробности)