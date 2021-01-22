Российский производитель военной техники ищет 80 вагонов для перевозки БТР в Минск

В Минск из России собираются отправить крупную партию БТРов? Фото носит иллюстративный характер. Фото: IAGSoft, train-photo.ru.

Это база закупок России. Там и появился запрос на закупку услуги по перевозке военной техники из российского города Арзамас в Минск. Заказчик закупки - Арзамасский машиностроительный завод, компания-производитель военной техники. Завод производит колесные бронетранспортеры, спецтехнику на их базе и легкие бронированные машины. Завод ищет 10 крытых вагонов и 70 железнодорожных платформ. Маршрут – от станции «Арзамас-2» в Минск. В документах сказано, что требуется перевезти бронетранспортеры БТР-80 а также запчасти к ним.

- Ориентировочно имущество должно быть отправлено с Арзамасского машиностроительного завода тремя партиями: первая партия - в мае, вторая - в июле-августе и третья - в ноябре-декабре 2021 года, - сказано в условия тендера.

Учитывая, что на одну платформу помещается два БТР, речь может идти о поставке до 140 штук. Запчасти к ним, вероятно, разместят в крытых вагонах.

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