Курсы валют в Беларуси на 22 января: доллар и евро на торгах подорожали

Актуальные курсы валют в Беларуси Фото: Инна КОРСАК

На сайте Белорусской валютно-фондовой биржи в пятницу, 22 января, прошли торги. Доллар и евро подорожали, а российский рубль подешевел. Данная информация была опубликована на сайте БВФБ.

Евро подорожал на 0,0187 и теперь стоит 3,0986 белорусского рубля.

Доллар подрос на 0,0103 и теперь стоит 2,5475 белорусского рубля.

Российский рубль снизился на 0,0334 и теперь стоит 3,4261 белорусского рубля.

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