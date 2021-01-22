«Нас больше нет»: Бузова подтвердила расставание с Манукяном

Певица и телеведущая заявила, что блогер Давид Манукян бил её и плевал в лицо. Фото: Эвика ОТТО

Певица и телеведущая Ольга Бузова объявила о расставании с рэпером и блогером Давидом Манукяном.

- Нас больше нет. Я свободная девушка, - написала Ольга Бузова в своем Instagram-аккаунте.

Она также рассказала, что Манукян «творит страшные и не понятные для меня вещи» и пожаловалась на другие трудности в семье: у ее сестры ранее, как ранее сообщала «Комсомолка», диагностировали инсульт, а бабушка проходит в Литве лечение от онкологии.

- Я благодарна ему за мгновенья счастья. Я любила и люблю, - добавила телеведущая.

В историях Ольга Бузова рассказала, что Давид ее бил по лицу и плевал ей в лицо. Напомним, 8 января пара сыграла свадьбу на Мальдивах в день годовщины своих отношений.

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