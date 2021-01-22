У жильцов микрорайонов Малиновка и Юго-Запад появляются горячая вода и отопление Фото: Святослав ЗОРКИЙ

У жильцов микрорайонов Малиновка и Юго-Запад появляются горячая вода и отопление. Об этом сообщил корреспондент «КП».

По словам рабочего, горячую воду уже включили и у некоторых она могла появиться.

- Микрорайон большой. К 18 часам вечера вода будет у всех жителей, - рассказал рабочий.

Одна и читательниц «КП» рассказала, что по улице Есенина, 123 уже есть и вода, и отопление.

Место, где производились работы, отмечено краской, но все еще разрыто. К слову, сварщики уже уехали.

Ранее сообщалось о том, что вода и отопление вернутся в дома жителей микрорайнов к 16 часам.

Напомним, что накануне у жителей микрорайона Малиновка пропало отопление и горячая вода.

Городские власти пояснили, что было повреждено устройство, которое сглаживает перепады температур в трубопроводе.

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