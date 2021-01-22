В Дрогичинском районе на лесника упало дерево

В Дрогичинском районе дерево упало на лесника. Фото: БелТА

В Следственном комитете рассказали, что в Дрогичинском районе дерево упало на лесника. Мужчина скончался в больнице. Информация об этом была опубликована в телеграм-канале ведомства.

- Инцидент произошел в среду, 20 января. Лесник находился в лесном массиве, который расположен на территории Дрогичинского района. Около 16.45 тракторист с помощью троса тянул ранее спиленное дерево. Оно нависло на сросшихся деревьях, сломалось и упало на 50-летнего лесника. Мужчину доставили в больницу с телесными повреждениями, - пояснили в ведомстве.

Чуть позже в больнице мужчина умер.

Проводится проверка. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Также была изъята документация по охране труда.

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