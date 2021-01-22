Генпрокуратура передала в Мингорсуд уголовное дело в отношении журналистки tut.by Катерины Борисевич и врача БСМП Артема Сорокина

Генпрокуратура передала в Минский городской суд уголовное дело в отношении журналистки tut.by Катерины Борисевич и врача БСМП Артема Сорокина. Фото: tut.by

Генеральная прокуратура завершила расследование и передала в Минский городской суд дело в отношении журналистки tut.by Катерины Борисевич и врача БСМП Артема Сорокина. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.

- Согласно имеющимся материалам дела, журналист Катерина Борисевич в период с 12 по 13 ноября 2020 года склонила врача-анестезиолога-реаниматолога Артема Сорокина к предоставлению устной информации о пациенте Романе Бондаренко, который проходил лечение, а позже скончался в больнице скорой помощи, а также к передаче в телеграмм фотокопий медицинской документации о Бондаренко, - пояснили в ведомстве.

В Генпрокуратуре добавили, что Борисевич, получив отказ от других медицинских работников, осознавала, что запрашиваемая ей информация в соответствии со статье 46 Закона Республики Беларусь «О здравоохранении» составляла врачебную тайну.

- А журналистка не являлась именно тем лицом, у которого есть право на получение и распространение подобной информации. Поддавшись на уговоры, врач Сорокин умышленно и незаконно разгласил сведения о факте поступления в больницу Романа Бондаренко, о состоянии его здоровья, о наличии заболеваний, диагнозе, а также о результатах медосвидетельствования. Журналистка tut.ин использовала полученные фото в своем материале, который вышел на портале под заголовком: «Врач БСМП: У Романа Бондаренко было ноль промилле алкоголя, вообще ничего не нашли, - добавили в Генпрокуратуре.

Катерине Борисевич было предъявлено обвинение по части 5 статьи 16 Уголовного кодекса – Соучастие в преступлении в части склонения другого лица к совершению преступления; части 3 статьи 178 Уголовного кодекса – Разглашение врачебной тайны.

Врачу БСМП Артему Сорокину было предъявлено обвинение по части 3 статьи 178 Уголовного кодекса – Разглашение врачебной тайны.

Врач БСМП Артем Сорокин. Фото: соцсети Сорокина

В отношении Борисевич и Сорокина мера пресечения остается без изменения. Они заключены под стражу.

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