18-летней Софии Малашевич, которая разрисовала забор силовиков, дали 2 года колони. Кадр телеканала "Беларусь 1".

Действия молодых людей попали на видео, дело было 6 сентября. Видно, как сначала София едет на скейте, держать за руку Тихона. Как и многие, она выкрикивает «Жыве Беларусь!». Дело происходит на проспекте Победителей напротив Дворца спорта. На следующих кадрах все происходит на том же проспекте, но уже перед Дворцом Независимости. Проход колонне преградили силовики: было много техники. Тогда впервые использовали специальные бронированные БРДМы с системой типа «Рубеж». На этом заграждении София баллончиком с краской написала «Лошки петушки». Этот эпизод сняли многие журналисты, кажры были широко растиражированы. Также Следственный комитет нашел фотографию, где София стоит с плакатом «Лукашенко - …» (слово закрашено). Молодых людей сразу задержали.

В ноябре Софии и Тихону предъявили обвинение по статьям «Организация или участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок» и «Хулиганство, совершенное группой лиц». В обвинении сказано, что они «имея умысел на повреждение имущества, грубо нарушая общественный порядок и выражая явное неуважение к обществу, пренебрегая правилами поведения в общественных местах, демонстрируя способности к бесчинству, из хулиганских побуждений, используя баллончик с краской, путем совершения различных надписей и рисунков красками на поверхности щитов специальных средств заграждения (…) которые были установлены на разведывательно-дозорных машинах БРДМ-2, повредили указанные щиты, причинив имущественный вред». Обоих заключили под стражу.

Белорусские правозащитники признали Софию Малашевич и Тихона Клюкача политзаключенными.

22 января судья Октябрьского района Ольга Неборская огласила решение: София и Тихон признаны виновными по всем статьям. София получила два года лишения свободы в колонии общего режима, Тихон — год и шесть месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Именно такое наказание запрашивала прокурор Рудницкая.