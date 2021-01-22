Под Бобруйском фура насмерть сбила 53-летнего мужчину. Фото: пресвс-служба МВД
Под Бобруйском фура насмерть сбила 53-летнего мужчину. Об этом сообщает портал tut.by со ссылкой на пресс-службу министерства внутренних дел.
- Инцидент произошел в четверг, 21 января. Удалось установить, что за рулем фуры DAF находился 43-летний водитель. Он ехал по трассе М5 Минск-Гомель в направлении столицы. На 156-ом километре дороги водитель сбил 53-летнего мужчину, который находился на проезжей части и катил обозначенный катафотами велосипед, - пояснили в ведомстве.
Мужчина скончался от полученных травм на месте случившегося.
Проводится проверка.
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