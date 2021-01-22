«Он патриот своей страны, но думаю, это связано с личными проблемами»: друг о мужчине, который поджег себя на площади Независимости

Мужчина совершил самоподжог на площади Независимости в Минске. Фото: СК

Утром 22 января напротив Дома правительства в Минске облил себя горючим и поджег 35-летний мужчина. Его забрали в больницу без сознания.

Как выяснилось, пострадавший - минчанин Павел Баньковский. О том, кто он и что могло подтолкнуть мужчину на такой шаг, «Комсомолке» рассказал его друг Андрей Кузьмиченок.

– Я до сих пор в шоке... Может, ему кто-то мозги хорошенько промыл, чтобы он решился на такое? – недоумевает мужчина.

Андрей знаком с Павлом около 15 лет. Парней сблизило увлечение исторической реконструкцией.

– Про Павла я могу сказать, что он общительный, рассудительный, умный. У него двое детей, девочка и мальчик. Сын гандболом занимается на нормальном, профессиональном уровне, если я не ошибаюсь. Работает водителем на общественном транспорте уже два года. Как я понял, он ценится, как сотрудник, много маршрутов знает. Машину взял в рассрочку, – рисует портрет Павла его друг.

В соцсетях много обсуждают произошедшее на площади Независимости. Многие предполагают, что поджог мог быть политическим высказыванием Павла. Его друг Андрей в эту версию не верит.

– Я с ним довольно близко общался. В таком направлении он никогда не думал. Он патриот Беларуси – это я могу сказать точно. Он за независимость Беларуси. Для него есть Беларусь – и другой страны не надо. Он историей увлекался.

Павел Баньковский. Фото: соцсети

– А на митинги летом в Минске он ходил? На акции протеста?

– Ну как ходил... Пришел, постоял, посмотрел – и ушел. На протесты после выборов не знаю, ходил ли. Знаете, он любит свою страну, но его больше интересует история, чем то, что сейчас творится. Знает от А до Я, когда какая битва была, какая уния, когда статут приняли.

В нашей компании мы про политику не говорили, я всегда сворачивал эту тему. В последнее время он начал выпивать, это его слабая сторона. Алкоголь Паше поддает жара, он мог даже с кем-то поссориться, подраться.

– Может быть, что на такой шаг его могла толкнуть какая-то личная драма?

– Скорее всего, да. Когда я с ним разговаривал последний раз, я знал, что дела в семье идут к разводу. Бывало, ему некому было позвонить, все рассказать – и он мне звонил иногда под алкоголем, на эмоциях, жаловался: «Ты пойми, я Катю люблю». Я и с женой его разговаривал. А Паше говорил, чтобы взялся за голову. Переживаю за него, но думаю, он выкарабкается.

КСТАТИ

"Пациенты с ожогами более 50% поверхности тела имеют тяжелый или крайне тяжелый ожоговый шок"

Глубина ожогов пострадавшего не известна. По словам медиков, он без сознания. Однако уже при термических ожогах третьей части поверхности тела возникает смертельная опасность.

Согласно клиническому протоколу лечения ожоговой травмы, пациенты с ожогами более 50% поверхности тела (а именно такой процент поражения у Павла) имеют тяжелый или крайне тяжелый ожоговый шок. Прогноз при такой травме может быть относительно благоприятным или сомнительным. Это значит, что выживет пациент или нет, зависит не только от медиков, но и от ресурсов организма.

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