В Минздраве сообщили, что снижается число пациентов с коронавирусными пневмониями
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
В Министерстве здравоохранения 22 января сообщили, что снижается число пациентов с коронавирусными пневмониями. Информацию опубликовали в телеграм-канале ведомства.
- Ситуацию с заболеваемостью COVID-19 мы внимательно отслеживаем. В целом, она снижается. И сейчас уже мы наблюдаем, что коечный фонд постепенно высвобождается. И это характерно не только для Минска, но и для всех регионов, - рассказал начальник главного управления организации медпомощи Минздрава Александр Пацеев.
По словам Пацеева, мероприятия по перепрофилированию коечного фонда идут осторожно.
- Это связано с тем, чтобы была возможность обеспечить стационарным лечением всех желающих. В Минске, к примеру, с 25 января начинают работать в обычном режиме городская гинекологическая больница, 2-ой родильный дом, 11-я городская больница. К слову, в 11-ой больнице запланировано открытие мест, чтобы можно было пройти реабилитацию. Коек будет 185. В регионах также постепенно высвобождается коечный фонд. С 24 января в Могилевской области в обычном режиме начнет функционировать областная клиническая больница, - заявил Пацеев.
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