Стало известно, сколько Россия перечислила в первом транше компенсации Беларуси за грязную нефть

Спустя более 1,5 лет после инцидента с грязной нефтью Беларусь начала получать компенсацию. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

О том, что Россия выплатила Беларуси первый транш компенсации Мозырскому НПЗ за грязную нефть, 22 января сообщило БелТА со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Так сообщается, что компенсацию за ситуацию с грязной нефтью 2019-го года начали выплачивать российские компании. Первый транш поступил от российского «Лукойла».

Говорится, что первый транш на счета Мозырского НПЗ поступил 21 января 2021-го года и составил 1045 миллиона российский рублей, то есть около 14 миллионов долларов.

- Общая сумма компенсации за поставленную весной 2019-го года нефть сорта Urals c высоким содержанием хлорорганики должна составить порядка 60 миллионов долларов, - прокомментировали в пресс-службе НПЗ.

Напомним, поступившая в трубопровод «Дружба» грязная нефть, вынудила оба белорусских НПЗ снизить загрузки мощностей, а следовательно понеси убытки, был нанесен ущерб и трубопроводной системе.

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