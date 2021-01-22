Тепло возвращается в дома Московского района

Ремонт сетей отопления и проверка ее работоспособности завершены, система работает.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Ремонт сетей отопления и проверка ее работоспособности завершены, система работает, - сообщает telegram-канал Мингорисполкома. - Однако потребуется какое-то время, чтобы тепло дошло до всех потребителей и квартиры согрелись.
— Мы организовали работу бригад предприятий «Минсккоммунтеплосеть», «Минские тепловые сети», «Городская аварийная служба» по сопровождению запуска отопления в Московском районе, - цитирует канал зампреда Мингорисполкома Александра Дороховича. - Специалисты проводят развоздушивание и другие необходимые мероприятия для того, чтобы этот процесс прошёл как можно быстрее.
Напомним, что накануне у жителей микрорайона Малиновка пропало отопление и горячая вода.
Городские власти пояснили, что было повреждено устройство, которое сглаживает перепады температур в трубопроводе.