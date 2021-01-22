«Слишком резко отстранился». Как объяснили травмирование школьника в Чечерске

Снимок носит иллюстративный характер Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В истории с травмированием 6-классника в школе №2 в Чечерске появилось продолжение. Напомним, первоначально появилась информация о том, что учитель ударила мальчика головой о парту, ребенок получил ЧМТ и попал в больницу, а в милиции подтвердили, что проводят проверку по факту инцидента.

В районном отделе образования заявили, что проходит судмедэкспертиза, которая установит причину травмирования школьника. Сама же учительница заявила начальству, что она никого не била. Это опытный педагог с большим стажем, добавили kp.by в отделе образования.

И вот интрига раскрылась. Государственное издание gp.by со ссылкой на отца пострадавшего ребенка подало следующую версию:

- Это не более чем стечение обстоятельств. Сын все рассказал сам. На уроке он оборачивался к товарищам, сидевшим сзади. Учительница делала замечания, но агрессии с ее стороны не было. В какой-то момент она попыталась повернуть голову мальчика к тетради, а он слишком резко отстранился.

В публикации добавили, что родители не имеют претензий к школе и учительнице.