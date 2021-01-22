Появилось аудио звонка телеграм-канала «Пул Первого» Наталье Эйсмонт. Вот что она сказала

Вот, что слышно во время звонка Наталье Эйсмонт. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В пятницу, 22 января, пользователи Фейсбука обратили внимание: страница Натальи Эйсмонт в этой социальной сети изменилась. По какой-то причине на ней поменялся статус на «Светлая память».

В соцсети существует такая программа, которая после смерти реального пользователя может запустить процесс меморизации в его аккаунте. Для этого персона, назначенная так называемым хранителем аккаунта, должна отправить в службу поддержки заявку по специальной форме.

Пресс-служба Facebook поясняла ранее, что памятный статус устанавливается для аккаунта умершего человека, если об этом попросил родственник или близкий друг.

Получается, кому-то удалось отправить такую форму в отношении страницы Натальи Эйсмонт.

Чтобы объяснить эту несостыковку (или очень плохую шутку) телеграм-канал «Пул Первого» опубликовал аудио звонка Наталье Эйсмонт.

- Пул Первого позвонил Эйсмонт. Она взяла трубку! - написали в «Пул Первого».

В прикрепленном аудио после нескольких гудков вызова раздается женский голос: «Алло!». Видимо, трубку берет Наталья Эйсмонт, на этом запись обрывается.

Ранее ряд СМИ сообщали о том, что в другой соцсети - Инстаграме - стала недоступна страница Натальи Эйсмонт. Однако пока достоверно неизвестно, удалила она ее сама или аккаунт заблокировали.

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