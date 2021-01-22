«Была особая обеспокоенность». Минск лишили Чемпионата мира по пятиборью

Организаторы решили не проводить ЧМ в Минске из-за нестабильности Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Чемпионат мира по пятиборью не будет проведен в Минск, как это планировалось. Такое решение из-за нестабильной ситуации в стране принял Международный союз современного пятиборья. Страна, куда будут перенесены соревнования, пока не определена. Первенство должно пройти 7-13 июня.

- Исполнительный совет внимательно следил за развитием событий в Беларуси в последние месяцы и оценивал возможность проведения чемпионата, - цитирует главу союза сайт uipmworld.org. - Кроме того, приняли во внимание санкции Международного олимпийского комитета.

Как отмечается в сообщении, «была особая обеспокоенность в том, что команды из многих стран не захотят поехать в Беларусь в это время».

Поэтому члены Исполнительного совета не захотели доставлять новые проблемы в добавок к сложной ситуации, связанной с пандемией коронавируса.

В то же время в UIPM пришли к выводу, что «нынешняя нестабильность в принимающей стране может поставить под угрозу успех главного соревнования союза»

- Было важно, чтобы было принято такое решение, которое защитит наше прочное партнерство, - заявили в организации и подчеркнули свою заботу о развитии современного пятиборья в Беларуси.

Напомним, ранее у Беларуси забрали право проведения Чемпионата мира по хоккею.