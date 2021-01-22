Появились фото, как в Докшицком районе мужчина бегал с бензотриммером за силовиками

Сельчанин завел триммер и пошел на милиционеров. Фотоиллюстрация: СК.

Криминальная история произошла в одной из деревень Докшицкого района в августе 2020-го года. По вызову о семейном скандале в деревню приехал наряд милиции, но подозреваемый, вооружившись бензокосой, пошел на силовиков. В пресс-службе Следственного комитета рассказали подробности уголовного дела.

Это случилось 5 августа. В милицию из деревни Витуничи позвонил ребенок, мальчик сказал, что его бабушку избивает ее пьяный сожитель. Прибывшие по вызову милиционеры потребовали, чтобы 43-летний сельчанин прошел с ними в машину. Но дебошир вместо этого завел бензотриммер и двинулся в сторону правоохранителей.

Выпивший дебошир угрожал милиционерам расправой. Фотоиллюстрация: СК.

- Нападавший угрожал правоохранителям телесными повреждениями, бегал за ними с заведенной бензокосой, угрожая убить. И, действительно, ранил руку одному из милиционеров. А также повредил триммером покрытие служебной машины, - перечислили в СК.

В итоге мужчину задержали, медосвидетельствование подтвердило, что он пьян.

Сельчанин ранил одного из силовиков бензотриммером во время задержания. Фотоиллюстрация: СК.

После проведенного расследования сельчанину предъявлено обвинение в насилии и угрозе применения насилия в отношении сотрудников ОВД (ст. 364 УР РБ). До суда он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Дело передано в прокуратуру.

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