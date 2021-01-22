Видеофакт. В Бобруйске мужчина сломал нос незнакомому школьнику

Пьяный бобруйчанин избил восьмиклассника. Фото: стоп-кадр | видео МВД.

О нападении 38-летнего мужчины в Бобруйске на школьника, рассказала пресс-служба МВД.

Это произошло 20 января рядом с одним из магазинов на бобруйском проспекте Строителей. К двум восьмиклассникам подошел незнакомый мужчина, он схватил одного из мальчиков за куртку и, удерживая, ударил ребенка в живот и лицо.

Даже ударив мальчика, пьяный гражданин не отпускал его и пытался что-то объяснить. В это время друг подростка не растерялся и позвал на помощь прохожего. Очевидец остановил дебошира и удерживал до приезда милиции.

- Нападавшего правоохранители доставили в РОВД. В отношении него возбуждено уголовное дело за хулиганство. Мотив своего поступка он не смог объяснить, будучи в сильном опьянении, однако от медосвидетельствования отказался, - уточнили в пресс-службе.

У пострадавшего ребенка медики диагностировали перелом носа.

Известно, что до суда бобруйчанин будет находится в ИВС. Ранее он уже был неоднократно судим, привлекался к административной ответственности за семейные дебоши.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Слишком резко отстранился». Как объяснили травмирование школьника в Чечерске.

Оказалось, что родители пострадавшего ребенка не имеют претензий к школе и учительнице (подробности).

Брестчанин ранил ножом школьницу и избил 18-летнюю девушку.

В милиции назвали, кто нападает на девушек в Бресте (подробности).