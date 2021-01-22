Мужчину, которого искали как пропавшего, нашли погибшим в лесу под Борисовом

Мужчину, которого искали как пропавшего, нашли погибшим. Фото: СК

В лесном массиве под Борисовом днем 22 января нашли тело 39-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Местный райотдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по статье за убийство.

- На месте работает следственно-оперативная группа, изымаются предметы и объекты, которые могут иметь отношение к произошедшему, - сообщил СК вечером в пятницу в своем телеграм-канале. Там отметили, что работу на месте трагедии лично координирует начальник Управления СК по Минской области Андрей Лис.

Подозреваемого пока нет, сейчас причастного к преступлению ищут. Обстоятельства предполагаемого убийства тоже пока не известны. Однако, как сообщалось утром 22 января со ссылкой на МЧС, найденного мертвым мужчину искали как пропавшего без вести. Предполагалось, что он потерялся в лесу - такое сообщение поступало в службу спасения вечером 21 января.