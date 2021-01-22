Тихановская и Латушко выступили в Совбезе ООН на тему свободы слова в Беларуси

Оппозиционные политики заявили, что репрессии в Беларуси «не прекратятся без международного давления». Фото: телеграм-канал Светланы Тихановской.

О том, что в пятницу, 22 января, оппозиционные политики Светлана Тихановская и Павел Латушко вместе с европейскими чиновниками обсудили вопрос свободы слова в Беларуси, проинформировало «Еврорадио».

Встреча представителей Совбеза ООН, которая была инициирована Эстонией, Францией, Ирландией, Норвегией, Великобританией и США из-за пандемии коронавируса проходила в видеоформате онлайн.

Выступая, экс-кандидат на президентский пост в Беларуси Светлана Тихановская рассказала о репрессиях, которым подвергаются белорусские журналисты в своей стране. Также она заявила, что десятки тысяч протестующих были задержаны, о том, что, по некоторым свидетельствам, были пытки и издевательства, а также, что и сейчас в заключении находятся около 200 признанных политзаключенными граждан.

Также Тихановская рассказала еврочиновникам об активисте Игоре Лосике, признанном политзаключенным, о том, что в знак протеста он уже 39 дней держит головку.

В свою очередь Павел Латушко заявил, что репрессии в Беларуси «не прекратятся без международного давления».

Резюмируя свои выступления Тихановская и Латушко предложили, чтобы Беларусь была включена в официальную повестку дня Совбеза ООН. А также, чтобы были приняты неотложные меры по разрешению белорусского кризиса.

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