Стало известно, пойдет ли Тихановская на следующие выборы в Беларуси

Светлана Тихановская заявила, что на данный момент она не планирует участие в следующих президентских выборах. Фото: телеграм-канал Светланы Тихановской.

О том, что Светлана Тихановская на данный момент не планирует участвовать в следующих выборах президента Беларуси, проинформировал ресурс interfax.by.

Такое заявление экс-кандидат на президентский пост сделала во время пресс-конференции в Таллине.

- На данный момент я не буду принимать участие в следующих выборах, - уточнила оппозиционный политик.

Кроме того, она заявила, что санкции в отношении белорусских структур власти должны быть расширены. Так как, по ее мнению, это является эффективной мерой воздействия на официальный Минск.

Говоря о санкционном воздействии, Тихановская заметила, что «важно применять их не только в отношении высших чиновников». Здесь же она упомянула судей, сотрудников силовых структур, которые избивали людей.

- Ранее насилие против несогласных было физическим. Сейчас в тюрьмах находятся не только политзаключенные, но и люди, которым не предъявлено объявление. Может быть их не пытают, но они страдают в тюрьмах каждый день, - подчеркнула политик.

В свою очередь глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу также заметил, что санкции против Беларуси работают: «Они показали хрупкость режима Лукашенко».

Также представитель эстонской дипломатии высказал мнение о том, что Западу следует придерживаться «четкой политической позиции», сохранять санкционную политику. Но и заметил, что Беларуси нужна поддержка в вопросе вакцин (Прим.: от коронавируса), в котором, по его мнению, «Лукашенко потерпел полный провал».

- Единственный выход - новые прозрачные выборы, - резюмировал Рейнсалу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Тихановская и Латушко выступили в Совбезе ООН на тему свободы слова в Беларуси.

Вот что оппозиционные политики сказали на неформальной онлайн-встрече (подробности).

Два срока для президента, отмена смертной казни, запрет на гей-браки: какие поправки в Конституцию Беларуси предлагают партии и общественные объединения.

А еще многие высказываются за перераспределение полномочий между ветвями власти и большей независимости местных чиновников (подробности).