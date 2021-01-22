«Независимые СМИ находятся под жестокой атакой» - спецдокладчик ООН, которая просит разрешения посетить Беларусь

Репрессии против журналистов усилились, заявила представитель ООН Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Специальный докладчик Организации объединенных наций, специалист по защите права на свободу мнений и их свободное выражение Ирен Хан попросила действующую власть Беларуси разрешить ей посетить республику. Об этом она рассказала 22 января, участвуя в онлайн-встрече Совете безопасности ООН по обсуждению ситуации со свободой прессы в Беларуси. Напомним, на встрече выступила Светлана Тихановская, заявив о репрессиях, которым подвергаются белорусские журналисты.

- После масштабных протестов, которые последовали в ответ на сфальсифицированные выборы президента в августе, независимые СМИ находятся под жестокой атакой, - цитирует Ирен Хан издание Naviny.by.

Спецдокладчик ООН подчеркнула, что «ни одно нарушение прав журналистов, в том числе их задержания, не были расследованы». Также она констатировала, что к ответственности не привлекли никого из виновных - более того, в последнее время «репрессии против журналистов в Беларуси усилились». Хан привела в пример арест корреспондента tut.by Катерины Борисевич, задержания в «Пресс-клубе», отказы печатать и распространять несколько негосударственных газет.

Представитель ООН призвала белорусское руководство выпустить на свободу всех задержанных журналистов, снять все запреты с негосударственной прессы.